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الإدارة المحلية: مديونية البلديات تصل إلى 600 مليون دينار

منذ 6 ساعات
الإدارة المحلية: مديونية البلديات تصل إلى 600 مليون دينار

وطنا اليوم:قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن موازنة وزارة الإدارة المحلية وبلدياتها لعام 2024 تبلغ 219 مليون دينار، معظمها يتم تحصيله من عوائد المحروقات.
وأضاف المصري أن حجم مديونية البلديات يصل إلى 600 مليون دينار، وهو رقم ليس سهلاً.
وأوضح أن بلديات الزرقاء وإربد والكرك هي الأكثر مديونية.
وأشار المصري إلى أن البلديات الكبرى مديونة أكثر من البلديات الصغرى، رغم قلة إيراداتها، لكنها تتحمل أعباء كبيرة.
وبين المصري أن بلديات الزرقاء واربد والكرك أكثر البلديات دينا.
واوضح أن البلديات الكبرى مديونة أكثر من الصغرى رغم قلة إيراداتها لكنها تتحمل أعباء كبيرة.
واضاف أن 35 بلدية أوضاعها مستقرة وغير مديونة وما تبقى من بلديات كلها مديونة.


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