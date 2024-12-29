عمان الأهلية تُرشِّح 12 طالبًا للمشاركة في برنامج Erasmus+ للتبادل الطلابي

وطنا اليوم:استقبلت الدكتورة فيروز أبو سويلم، مدير مركز الارتباط العالمي في جامعة عمان الأهلية، 12 طالبًا متميزًا تم ترشيحهم للدراسة في برنامج Erasmus+ للتبادل الطلابي والدولي (ICM) للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025 .

حيث سبق أن سافر هؤلاء الطلبة إلى دول متعددة منها، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، لاتفيا، بولندا، ورومانيا، مما يتيح لهم فرصة قيّمة لتوسيع معارفهم واكتساب تجارب جديدة في بيئات تعليمية وثقافية متنوعة.

وأكدت الدكتورة فيروز أبو سويلم، على أهمية برنامج Erasmus+ في تمكين الطلبة من اكتساب تجارب أكاديمية وثقافية غنية تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز آفاقهم المهنية .

وأشارت إلى أن هذه الفرصة تفتح أمام الطلبة بابًا واسعًا لتحقيق طموحاتهم، سواء على الصعيد الأكاديمي أو العملي.

وتجدر الإشارة أن هناك حاليًا 8 طلاب يشاركون في برنامج Erasmus+ للفصل الدراسي الحالي في إسبانيا وبلجيكا وبولندا.

ويُعد البرنامج منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بين الطلبة من مختلف الجنسيات.

من جانبهم عبر الطلبة عن سعادتهم لهذه الفرصة، مؤكدين أن المشاركة في برنامج Erasmus+ ستساعدهم على التعرف على نظم التعليم في دول مختلفة، وتوسيع شبكة علاقاتهم الدولية، مما سيسهم في تعزيز فرصهم المستقبلية