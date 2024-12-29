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المحارمة : إطلاق خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الأردن

29 ديسمبر 2024
المحارمة : إطلاق خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الأردن

وطنا اليوم:يتعرض الأردن لنحو 1500 هجمة سيبرانية كل 3 أشهر، 40% منها محاولات تجسس و65% هاكر لأهداف ومنافع مالية، و16% تعطيل خدمات إلكترونية، وفقا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة.
وجاء حديث المحارمة في إطار مناقشات اللجنة المالية النيابية لموازنة المركز الوطني للأمن السيبراني في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025، برئاسة رئيس اللجنة نمر السليحات.
وقال السليحات، الأحد، إنّ المركز الوطني يقع على عاتقه مسؤولية تطوير منظومة الأمن السيبراني لمواجهة الحوادث والتهديدات السيبرانية وحماية الفضاء السيبراني الأردني.
وأوضح أن موازنة المركز بلغت نحو 17,3 مليون دينار بنمو بلغ نحو 6 ملايين دينار أغلبها في الإنفاق الجاري.
المحارمة، أعلن عن إطلاق خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الأردن لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني في إطار العمل المستمر للمركز لتحسين البنية التحتية الرقمية وحماية القطاعات الحيوية في الدولة.
وقال، “لا يوجد حلول فنية للحد من الهجمات السيبرانية”، مشيرا إلى وجود مساعٍ لإيجاد أقسام مختصة في الأمن السيبراني في كل وزارة تتبع فنيًا للمركز ونعمل على تمكينها وتقويتها.
وأكد المحارمة، أن زيادة المخصصات ستسهم بشكل كبير في تعزيز دور المركز في تطوير السياسات والمعايير التي تنظم الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالإضافة إلى توسيع نطاق التدريب في المؤسسات الحكومية.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية دعم المركز وتعزيز قدراته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.


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