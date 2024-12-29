بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023

29 ديسمبر 2024
عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن في اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، بالإجماع التقرير السنوي عن أعمال مجلسها لعام 2023، الذي تضمن نشاطاتها وأعمالها، بالإضافة الى تعيين مدقق حسابات.
وأقرت كذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ترأسه رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعامي 2022 و 2023، وموازنة الغرفة التقديرية لعام 2025.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع الحكومة لمعالجتها، والاستجابة لمطالب الغرفة بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشار الحاج توفيق إلى جهود غرفة تجارة الأردن لدعم غرف التجارة في المحافظات والاطلاع على الصعوبات التي تواجهها، من خلال عقد اجتماعات بمقارها بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدا أن هذه اللقاءات مستمرة خلال الفترة المقبلة.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة أسس لعهد جديد لقيادة المشهد التجاري والخدمي بعموم المملكة ودعم غرفة التجارة لبناء مقرات جديدة لتحسين خدماتها المقدمة لمنتسبيها، ومنح الغرف بعموم المملكة دورا كبيرا بالمشهد الاقتصادي المحلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:22

الأحزاب بين خيارات التأهيل و التعديل 

20:45

التربية: قرابة 17 ألف طالب التحقوا بنظام بيتك التعليمي منذ العام الماضي

20:38

طهبوب تطالب بتوضيحات حول المنح الخارجية وآليات توزيعها

20:28

خطة حكومية لتصدير المقاول الأردني لدول الجوار

20:24

تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

20:09

إعلام عبري: تأكيد إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

19:39

اتحاد الكرة يرحل من موقعه الحالي إلى جبل عمان

19:35

الصفدي ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وغزة

19:28

واخيراً، أعلن الجيلاني عن موعد العرس الديموقراطي في سوربا

19:26

أجواء باردة وأمطار متفرقة ابتداءً من الاثنين في الاردن

19:20

السلطات تكشف سبب تحطم الطائرة الكورية والخبراء يشككون

19:06

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفيات
وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدة