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دائرة الشؤون الفلسطينية بلا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة

29 ديسمبر 2024
دائرة الشؤون الفلسطينية بلا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عدم تسجيل أية ملاحظة أو مخالفة على أداء دائرة الشؤون الفلسطينية للسنة الثالثة على التوالي.
وقال المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة ان الدائرة تقوم بعملها وفق التشريعات النافذة وقيم احترام كرامة الانسان والعمل بروح الفريق والمسؤولية المجتمعية والتميز والابداع من أجل تحقيق رؤيتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين كما تأخذ الدائرة خلال اداءها بمنظومة التحديث السياسي والاقتصادي وتحديث خارطة تطوير القطاع العام وفقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
وتقدم خرفان بالشكر لديوان المحاسبة على التوجيهات والملاحظات التي كان لها دوراً في أداء العمل بدون تجاوزات أو مخالفات تذكر


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