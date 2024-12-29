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هيئة الإعلام: ضبطنا وكبحنا إدخال مطبوعات تحث على المثلية

29 ديسمبر 2024
هيئة الإعلام: ضبطنا وكبحنا إدخال مطبوعات تحث على المثلية

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني إن الإعلام الرسمي يقوم بدوره الوطني بالقليل من المال.
وأشار إلى أن برنامج واحد على قناة فضائية على المستوى الإقليمي تبلغ موازنته أكثر من موازنة ما ينفق في الأردن على الإعلام الرسمي.
فيما قال مدير هيئة الإعلام بشير المومني إن الهيئة ظبطت وكبحت إدخال مطبوعات تحث على المثلية.
وبين خلال خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية أن هذا الأمر جزء من واجب الهيئة.
وأشار المومني إلى أن موازنة الهيئة متواضعة، مؤكدا على حاجة الهيئة لعدد إضافي من الموظفين المختصين بالإعلام الرقمي، لمواكبة التطور.
وذكر المومني أن الهيئة تعمل على أحكام خاصة لصناع المحتوى ضمن آليه تنظم الإعلام الرقمي


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