بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا حادث تحطم طائرة

29 ديسمبر 2024
الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا حادث تحطم طائرة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، جراء حادث تحطم طائرة كانت تقل ركاباً في مطار موان الدولي، مما أسفر عن العديد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:22

الأحزاب بين خيارات التأهيل و التعديل 

20:45

التربية: قرابة 17 ألف طالب التحقوا بنظام بيتك التعليمي منذ العام الماضي

20:38

طهبوب تطالب بتوضيحات حول المنح الخارجية وآليات توزيعها

20:28

خطة حكومية لتصدير المقاول الأردني لدول الجوار

20:24

تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

20:09

إعلام عبري: تأكيد إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

19:39

اتحاد الكرة يرحل من موقعه الحالي إلى جبل عمان

19:35

الصفدي ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وغزة

19:28

واخيراً، أعلن الجيلاني عن موعد العرس الديموقراطي في سوربا

19:26

أجواء باردة وأمطار متفرقة ابتداءً من الاثنين في الاردن

19:20

السلطات تكشف سبب تحطم الطائرة الكورية والخبراء يشككون

19:06

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفيات
وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدة