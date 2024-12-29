ارتفاع منسوب تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الوطني في 2025

وطنا اليوم:أظهر تقرير دولي ارتفاع منسوب تفاؤل الأردنيين بتحسن أوضاع الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، إضافة إلى تحسن أوضاعهم المالية، فضلا عن تحسن المشهد الاستثماري في البلاد وأعرب الأردنيون عن تفاؤلهم بإحداث الحكومة الجديدة تغييرات إيجابية في عام 2025، وذلك وفقا لتقرير” تنبؤات الأردن لعام 2025 ” الصادر عن مؤسسة أبسوس لأبحاث السوق أخيرا.

وأكد التقرير انه على الرغم من تحديات عام 2024 يتطلع الأردنيون إلى عام 2025 بتفاؤل متجدد، ويعتقد 69 % أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الشخصي، بينما يتوقع 55 % أن يبدأ الناس في الأردن في الشعور بمزيد من التفاؤل بشأن المستقبل على المدى الطويل.

وتمتد هذه النظرة الإيجابية إلى المجال الاقتصادي، حيث يتوقع مواطن واحد من كل مواطنين اثنين اقتصادا وطنيا أقوى.

وتتألق هذه النظرة الإيجابية حتى مع اعتراف الناس بالتحديات المالية المحتملة في المستقبل، إذ اعتبر التقرير أن العقلية التي تركز على المستقبل قوية بشكل خاص، حيث يخطط 90 % من الناس لوضع قرارات شخصية لعام 2025، مع إعطاء الأولوية لأهداف النمو المالي.

ولفت التقرير إلى أن 51 % من الأردنيين المستطلعة اراؤهم يعتقدون أن نمو الاقتصاد الوطني في عام 2025 سيكون أفضل مما كان عليه في عام 2024، كما توقع 56 % من المشاركين في الاستطلاع أن يتحسن أيضا مستوى نمو الاقتصاد العالمي عما هو عليه في العام الحالي.

وكشف التقرير أن 3 مواطنين من كل 5 مواطنين يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستساهم في إحداث تغييرات إيجابية في العام المقبل، مما يعكس التفاؤل بشأن تأثيره المستقبلي، حيث أن 59 % من الأردنيين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة الجديدة سوف تجلب تغييرات اقتصادية ومعيشية إيجابية.

وأشار التقرير إلى أن استطلاع تنبؤات الأردنيين بالعام المقبل الذي بلغت عينة دراسته نحو 500 مشارك، يظهر أن نصف المستطلعة آراؤهم تقريبا يبدون تفاؤلا بشأن آفاق أموالهم الشخصية في العام المقبل، والتنبؤ بتحسن في أوضاعهم المالية الشخصية، إذ أعرب عن ذلك حوالي 48 %.

وبحسب التقرير يتوقع مشارك واحد من كل مشاركين اثنين في الاستطلاع أن يكون المشهد الاستثماري الأردني في العام المقبل مزدهرا، حيث يرى نحو 49 % من عينة الدراسة أن تكون البيئة الاقتصادية المحلية أفضل للاستثمار عما كانت عليه في عام 2024.

وأعرب ثلث المواطنين عن رغبتهم في العام المقبل القيام بعملية شراء رئيسية كبرى، ما يعكس تفاؤلا كبيرا في أوساط المواطنين بتحسن الحالة الاقتصادية في العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، أشار التقرير أن هناك تفاؤلا في التقدم المحرز في مجال المساواة من حيث القيادة النسائية والمساواة في الأجور، حيث إن 82 % من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن يشهد العام المقبل زيادة في مشاركة المرأة في السياسة والأدوار القيادية، كما يتوقع 62 % أن يتم خلال العام المقبل أن يتم دفع أجور للنساء مساوية لمستوى أجور الرجال.

ولفت التقرير إلى أنه في حين أن هناك تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي المقبل، ما يزال يتوقع الأردنيون أن تواجههم تحديات مالية في عام 2025 كارتفاع الأسعار بشكل أسرع من الدخل، عدا عن التخوف من زيادة التضخم والضرائب وكذلك أسعار الفائدة.

وعبر 86 % من الأردنيين المشاركين في الاستطلاع عن خشيتهم من ارتفاع الأسعار في العام المقبل بشكل أسرع من مستوى الدخل، كما يخشى نحو %85 المستطلعة آراؤهم أن يرتفع مستوى التضخم في عام 2025 عن مستواه في العام الحالي، وأعرب أيضا حوالي 79 % من المواطنين ان يتم رفع الضرائب في العام المقبل، في حين يخشى حوالي 68 % أن تتعرض أسعار الفائدة إلى الارتفاع في عام 2025.

أما عن صعوبة تأمين الوظائف وارتفاع معدلات البطالة، فيرى 85 % من المشاركين في الاستطلاع سيكون من الصعب العثور على وظيفة جديدة محليا في عام 2025 مقارنة بالعام الحالي، كما توقع 79 % من عينة الدراسة أن يرتفع مستوى البطالة في العام المقبل عن مستواه الحالي.

وتشير توقعات المشاركين إلى تنامي التحولات في مجال العمل المرن، حيث يتوقع نحو 53 % من عينة الدراسة ان تقدم الشركات على تطبيق اعتماد مدة العمل أسبوعيا بـ 4 أيام، بينما أعرب 36 % من المشاركين عن توقعهم بأن يتم تطبيق نظام عمل الأيام الأربعة في الأسبوع في قطاع الأعمال التجارية.

وأفاد نحو 63 % من جمهور الدراسة عن توقعهم بزيادة أعداد الزوار إلى المملكة في العام المقبل، واستعادة زخم النشاط السياحي في البلاد.

وأشار التقرير إلى أنه يتشكل منظور صحي مفعم بالأمل، مع توقع الأغلبية رفاهية جسدية وعقلية أفضل مما كانت عليه في عام 2024، إذ أفاد 73 % من المستطلعة آراؤهم عن توقعهم تحسن صحتهم الجسدية بشكل افضل في العام الجديد.

ولفت التقرير إلى أنه مع الاقتراب من عام 2025، يتزايد عدد الأفراد الذين يعتزمون وضع قرارات تعكس تركيزا متزايدا حول التطوير الشخصي مقارنة بالعام الماضي، إذ أفاد حوالي 90 % من المشاركين رغبتهم في وضع خطة خاصة بالأهداف التي يعتزمون تحقيقها في العام المقبل، إذ أعرب 59 % عن رغبتهم في تحسين اوضاعهم المالية، بينما افاد 43 % من المشاركين برغبتهم في تحسين الذات، في حين يتطلع 36 % من العينة إلى تحسين صحتهم البدنية.

وفي ما يخص توقعات الأردنيين في القضايا العالمية، كشفت الدراسة أن نحو 55 % من المستطلعة آراؤهم يتوقعون أن تؤثر النزاعات على الامدادات الغذائية إلى الأردن، فيما أعرب ما نسبته 44 % عن توقعهم من انتهاء النزاعات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل.