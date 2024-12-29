أورنج الأردن تستضيف وفداً من وزارتي الشباب والثقافة والتواصل المغربية والشباب الأردنية في ملتقى الابتكار

وطنا اليوم:استضافت أورنج الأردن وفداً من وزارتي الشباب الأردنية والشباب والثقافة والتواصل المغربية في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية، وذلك ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الوزارتين، حيث تم تسليط الضوء على دور الشركة في تمكين الشابات والشباب رقمياً من خلال برامجها المنتشرة في جميع محافظات المملكة والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC).

وأطلع فريق وحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن الوفدين بصورة تفصيلية على مبادرات الشركة وبرامجها الموجهة للشابات والشباب والتي تشمل أكاديميات البرمجة، والمراكز المجتمعية الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومختبرات التصنيع الرقمي، ومدرسة البرمجة، ومراكز المرأة الرقمية.

وخلال الزيارة اطلع وفدا الوزارتين على الآلية التي تسهم أورنج فيها من خلال استراتيجيتها المتكاملة في نشر مفاهيم الابتكار والإبداع لإتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى سوق العمل ولعب أدوار أكثر فعالية في تنمية مجتمعاتهم وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الزيارة، شدد ممثل وزارة الشباب الأردنية، فراس الشوابكة، على تقديره لدور أورنج الذي يشكل امتداداً للمساعي التي تقوم بها وزارة الشباب في إعداد أجيال ممكنة وتعزيز كفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن برامج الشركة الرقمية تشكل قيمة مضافة كبيرة في هذا السياق خصوصاً بأن الشركة تعمل من خلال نهج تعاوني مع الوزارة لتعزيز الآثار الإيجابية.

من جهته، ثمن ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية النموذج الذي تقدمه أورنج لشركات القطاع الخاص التي تلعب دوراً مجتمعياً فاعلاً وتدفع مسيرة النمو الوطني المستدامة قدماً.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

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