فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين – رابط

وطنا اليوم:تعلن وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات في الجامعات الأردنية الرسمية بداية الفصل الثاني 2024-2025، حيث ستبدأ عملية التقديم اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 29-12-2024، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27-2-2025، وذلك من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب الدخول إلى النظام وتقديم طلب الالتحاق وتحميل الوثائق المطلوبة، ثم تسديد رسم تقديم الطلب وقيمته (35) ديناراً أردنياً فقط لا غير من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، والحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم الأردنية لشهادة الثانوية العامة، وأخيراً الحصول من الجامعة المعنية على القبول المبدئي، أو المشروط، أو النهائي، كما يمكن للطالب أن يقوم بإدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق في جامعة واحدة أو في عدة جامعات.

وللتعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات الرسمية في الفصل الثاني 2024-2025، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، إضافة إلى تقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي:

https://studyinjordan.jo/Ar/

كما تنوه الوزارة إلى أن عملية الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الأردنية الرسمية لن تتم إلا من خلال التقدم بطلب لهذا النظام الإلكتروني، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى أي وسيط من أي نوع، أو دفع أي رسوم إضافية أخرى