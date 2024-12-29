الوطني للأمن السيبراني : المركز يحتاج إلى كوادر مؤهلة خاصة

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني للامن السيبراني المهندس بسام المحارمة، إن المركز يحتاج إلى دعم وتعزيزه بكوادر مؤهلة خاصة وان معظم المؤسسات تتجه إلى التحول الرقمي والمركز يعمل للوطن وليس لنفسه كمؤسسة.

وأكد المحارمة أن المركز استطاع رفع ترتيب الاردن على مؤشر الأمن السيبراني وتنافسيته خلال الأعوام الـ 3 الماضية، رغم حداثته حيث تأسس بموجب قانون عام 2019، ولكنه بدأ بممارسة عمله عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وأضاف، أنه تم إصدار الإطار والمعايير الوطنية للامن السيبراني وبدأ بخطة لتنفيذها على 100 مؤسسة أردنية، كما تم إصدار نظام ترخيص المؤسسات الراغبة بتقديم خدمات الأمن السيبراني وذلك من خلال إصدار أنظمة وتعليمات خاصة، وإصدار أطر تنظيمية واستراتيجية لتنظيم العمل وحماية المؤسسات سبرانيا ومراقبة كل الشبكات من اي تهديدات إلكترونية، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات خاضعة للرقابة الأمنية السيبرانية.

وأوضح أن لدى المركز فريق متخصص لفحص الثغرات على شبكات الانترنت و(هاكر اخلاقيين) يقوموا بكشف تلك الثغرات وإعطاء تقارير ونصائح لمعالجتها، بالإضافة إلى حماية المعلومات السرية للمؤسسات عبر الشبكات وكذلك مبادرات تعنى ببناء القدرات للعاملين في هذا المجال مثل مبادرة (نشامى السايبر).

وأكد انه يجب على كافة المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والاهلية الالتزام بما يصدر عن المركز من تعليمات وهذا ضمن القانون الذي يخوله بذلك.

وكشف المحارمة، عن خطة استراتيجية لتطوير عمل المركز حيث وصل الأردن إلى المجموعة الأولى للدول التي تعمل بمنظومة الأمن السيبراني واحتل المركز 25 ضمن هذه المجموعة.

وبين أن المركز يحاول أن يكون قادرا على اكتشاف أي حادث سيبراني وقبل ذلك محاولة منعه، وفي حال وقع يكون لديه القدرة على الصمود والتعافي لاستمرار العمل.

وقال إن لدى المركز تشاركية وتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المعنية والمؤسسات المترابطة مع مجال العمل ومنها وزارة التربية والتعليم، وكذلك مع المنظمات العربية والدولية واتفاقيات عديدة في هذا الجانب