الحاج توفيق: قطاع التجارة أكبر دافع للضريبة وأكبر مشغل للأيدي العاملة

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الوضع في سوريا ما زال غير واضحا بسبب الأوضاع هناك.

وأضاف الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة 2025 اليوم الأحد، إن تجارا ومستثمرين ينصحون بالتريث وعدم التسرع في زيارة سوريا.

وطالب بتوحيد الرسوم الجمركية والبضائع على المعابر ولائحة البضائع التبادلية.

وبين أن هنالك أمور الغاها النظام السوري السابق يجب إعادة بحثها وتفعيلها حتى يستفيد منها الأردن

طالب الحاج توفيق بضرورة شرعنة التجارة الالكترونية لما تتسبب به من تهرب ضريبي وجمركي، حسب حديثه.

وأضاف الحاج توفيق بأن الجميع يدعم التطور التكنولوجي في التجارة لكن ليس على حساب الرسوم الجمركية والضرائب.

وتابع “جزء كبير من طرود البضائع المشتراه إلكترونيا لا تخضع للمعاينة حسب المواصفات والمقاييس”.

كما وطالب رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، بضرورة إعادة النظر بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية وشمول السيارات الموجودة في الموانئ العربية انصافا للتجار.

وطالب الحاج بضرورة إعادة النظر بقرار رفع الضريبة على مستلزمات السجائر الالكترونية (الجوس) لما سببه من تراجع كبير في القطاع الذي استثمر في هذه المواد بناء على قوانين صحية اجازتها مؤسسة الغذاء والدواء.

وبين أن حوالي 3000 محل تشغل المئات من الأردنيين تأثرت بالقرار.

وقال الحاج توفيق، إن الرؤية في مساهمة الأردن بإعادة الإعمار في سوريا غير واضحة حتى اللحظة، نتيجة حزمة من القرارات المتخذة من النظام السابق.

وأضاف الحاج التوفيق إن فرص مساهمة الأردن في إعادة الإعمار تتطلب جهودا متكاملة من قبل كل مؤسسات القطاع العام والخاص المعنية.

وبين أن هناك مطالب لغرف التجارة السورية بتوحيد الرسوم على المعابر الحدودية لتتساوى مع جميع الدول المحيطة، مشيرا إلى فروقات كبيرة في حجم الرسوم المطلوبة من كل معبر