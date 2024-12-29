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تذكرة يانصيب تفوز بقيمة 1.22 مليار دولار .. من هو سعيد الحظ؟

منذ 43 ثانية
تذكرة يانصيب تفوز بقيمة 1.22 مليار دولار .. من هو سعيد الحظ؟

وطنا اليوم:حقق أحد لاعبي يانصيب “ميغا ميليونز” فوزًا ضخمًا مع حلول العام الجديد، حيث حصل على جائزة مالية هائلة بلغت قيمتها نحو 1.22 مليار دولار بعد سحب الرقم الفائز ليلة السبت الماضية.
وجاء الفوز بعد مرور ثلاثة أشهر دون تحقيق أي شخص للجائزة الكبرى، إذ بيعت التذكرة الرابحة في كوتونوود بولاية كاليفورنيا، على بعد حوالي 200 ميل شمال سان فرانسيسكو.
وقد طابقت التذكرة الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 بالإضافة إلى الكرة الذهبية “ميغا بول” 6.
تُعد هذه الجائزة خامس أعلى قيمة تقدمها “ميغا ميليونز” على الإطلاق، وسيحصل الفائز على المبلغ الإجمالي إذا اختار المعاش التقاعدي، الذي يُدفع على مدار 29 عامًا.
وعلّق جوشوا جونستون، المدير الرئيسي في “ميغا ميليونز كونسورتيوم”، قائلًا: “يا لها من هدية رائعة بموسم العطلات! إنه توقيت مميز للغاية بالنسبة للفائز بهذه الجائزة الاستثنائية”.
يُذكر أن أكبر جائزة يانصيب في التاريخ بلغت 2.04 مليار دولار، وكانت أيضًا من نصيب فائز في ولاية كاليفورنيا.


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