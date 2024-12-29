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وفاة طفل رابع بسبب البرد في قطاع غزة

منذ 23 ثانية
وفاة طفل رابع بسبب البرد في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين بمنطقة دير البلح وسط القطاع.
وبينت الوزارة أن هذا هو الطفل هو الرابع، حيث توفي 3 أطفال فلسطينيين في اليومين الماضيين بسبب البرد الشديد.
وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.
بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا، مستهدفا كل وسائل البقاء على قيد الحياة.


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