البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب قرابة 31% مقارنة بنهاية العام الماضي

وطنا اليوم:نمت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية والذهب، 17.8%، في 11 شهرا من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، مقابل ارتفاع 11.1% إذا ما قارناه، بنهاية العام الماضي.

وتعتبر هذه المستويات المرتفعة الأعلى تاريخيا، حيث كانت من أبرز دوافع البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة، 25 نقطة أساس، إذ بلغت الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تشرين الثاني الماضي، قرابة 20.144 مليار دولار، فيما وصلت إلى 17.099 مليار دولار، في 11 شهرا من 2023، وفي ختام العام ذاته، وصلت إلى 18.123 مليار دولار، تقريبا.

وبالنسبة لما يعادل هذه الأرقام بالدينار، بلغت الاحتياطيات، مستوى 14.282 مليار دينار، في 11 شهرا من العام الحالي، مقابل، 12.123 مليار دينار، في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت، 12.849 مليار دينار في نهاية عام 2023.

وفيما يتعلق بالذهب، استفاد من الزيادة التي حدثت على أسعاره، نتيجة سياسة أسعار الفائدة العالمية، وبلغ أيضا مستويات ارتفاع تاريخية، وهو ما أسهم برفع قيمة المخزون لدى البنك المركزي، حيث وصل في نهاية تشرين الثاني من العام الحالي، إلى 4.372 مليار دينار، فيما بلغت قيمة احتياطي الذهب في 11 شهرا من 2023، إلى قرابة، 3.246 مليار دينار، وفي نهاية العام ذاته، وصلت إلى 3.347 مليار دينار.

أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فارتفع من الفترة بين كانون الثاني وتشرين الثاني من 2024، بنحو 104 آلاف أونصة، وبلغ بذلك، 2.343 مليون أونصة، مقابل 2.239 مليون أونصة، بنهاية شهر تشرين الثاني، من العام الماضي.

ويظهر تطور حجم احتياطي الذهب والعملات الأجنبية في 11 شهرا من العام الحالي لدى البنك، من مؤشر تغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات بعدد الأشهر، وهو الذي بلغ 8 شهور، مرتفعا من حيث المدة، بشهر كامل، عن 2023، عندما كان يبلغ 7 شهور، بنهاية تشرين الثاني من ذلك العام.