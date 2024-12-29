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الجامعة الأردنية تُكّرم د. إياد شعبان مساعد رئيس جامعة عمّان الأهلية

منذ 50 ثانية
الجامعة الأردنية تُكّرم د. إياد شعبان مساعد رئيس جامعة عمّان الأهلية

وطنا اليوم:في احتفالية خاصة للجامعة الأردنية بمناسبة حصولها على جائزة الجامعة الرسمية المتميزة في دورتها الأولى (2023-2024) ضمن جوائز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، كرّم معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية الثلاثاء الماضي 24-12-2024 عدداً من الذين ساهموا بجهودهم للفوز بالجائزة.
وكان من ضمن المكرمين الدكتور إياد عبدالله شعبان مساعد رئيس جامعة عمان الأهلية الذي كرّمه معالي رئيس الجامعة الأردنية تقديراً لجهوده المتميزة من خلال عمله كمستشار للجائزة والدعم الفني، وعضويته في مجلس مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة الأردنية.
ويُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، كما يمتلك خبرة عملية واسعة في مجالات التخطيط والتطوير والموارد البشرية والجودة وبرامج وجوائز التميز في الأردن وخارج الأردن، وقد انضم لأسرة جامعة عمان الأهلية في عام 2013، حيث يعمل حالياً مساعداً لرئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط ومديراً لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى عمله كعضو هيئة تدريسية في كلية الأعمال في الجامعة.


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