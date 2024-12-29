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ورشة تدريبية لأمناء المكتبات في فيلادلفيا

منذ 42 ثانية
ورشة تدريبية لأمناء المكتبات في فيلادلفيا

وطنا اليوم:بتوجيهات من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة فيلادلفيا وتحقيقاً لرؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا المتمثلة في خدمة المجتمع المحلي وتشجيع المشاركة المجتمعية، قامت دائرة المكتبة ومصادر المعلومات بعقد دورة تدريبية بعنوان “تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحولات المكتبات ومصادر المعلومات”.
مستهدفة أمناء المكتبات مدارس مديرية التربية والتعليم – عين الباشا، حيث اشتملت الدورة على محاضرات تطبيقية تشرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات.
حيث اشارت الدكتور سناء السيد الى الدور الريادي الذي تلعبه المكتبات في تعزيز منظومة الفهم الكلي والثقافة التراكمية لدى الطلبة في كافة مستوياتهم مع إيلاء عملية التطوير المستمر والتحديث لمحتويات المكتبة الأهمية الأولى لمواكبة أي تطور في هذا القطاع.


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