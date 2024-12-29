بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مطلوب أمين مستودع لدى جامعة فيلادلفيا

منذ 11 ثانية
مطلوب أمين مستودع لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :
أمين مستودع مواد كيماوية /دائرة اللوازم
وفقاً للشروط التالية
أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية .
حاصل على درجة الدبلوم بتقدير لا يقل عن جيد بتخصص مهن طبيه.
خبرة عملية لا تقل عن ثلاثة سنوات.

الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية .
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات الدبلوم والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية
. https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/1/2025 .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:06

حسّان يؤكد ضرورة الإسراع في الانتقال لمبنى عيادات مستشفى النديم الجديد

10:34

إعلام البترا يحصد جائزتيْن في مهرجان جامعة الزّرقاء

10:30

السلطات اللبنانية توقف عبد الرحمن يوسف القرضاوي

10:19

وحيدا مثل غزة .. الدكتور حسام أبو صفية بثوبه الأبيض يواجه آلة القتل الإسرائيلية

10:12

إطلاق تجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل

10:08

الداخلية : الأردن لن يجبر أحد على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين

10:01

وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة

09:58

التربية تطرح عطاء لصيانة مجموعة من المدارس

09:49

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

09:41

رئيس الوزراء يزور محافظة مأدبا ضمن زياراته الميدانية الدورية

09:38

وفاة شخص وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في أميركا جراء الطقس السيئ

09:25

رئيس الاستخبارات السورية: الأجهزة الأمنية سيعاد تشكيلها من جديد

وفيات
الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024