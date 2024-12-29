مطلوب أمين مستودع لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :

أمين مستودع مواد كيماوية /دائرة اللوازم

وفقاً للشروط التالية

أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية .

حاصل على درجة الدبلوم بتقدير لا يقل عن جيد بتخصص مهن طبيه.

خبرة عملية لا تقل عن ثلاثة سنوات.

الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية .

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات الدبلوم والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

. https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/1/2025 .