حسّان يؤكد ضرورة الإسراع في الانتقال لمبنى عيادات مستشفى النديم الجديد

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، عددًا من المواقع في محافظة مأدبا ضمن زياراته الميدانية الدورية، بدأها بتفقد مبنى العيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي ويؤكد ضرورة الإسراع في الانتقال للمبنى الجديد.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا، مؤكدا ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور وتزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.

وزار رئيس الوزراء مصنع الصافي للألبسة في قضاء مليح بمحافظة مأدبا، مشيدا به كاستثمار ناجح يوفر مئات فرص التشغيل لسيدات المنطقة، ضمن بيئة عمل مُمَكِّنة وجاذبة.

وأكد استعداد الحكومة لدعم جهود المصنع للتوسُّع وزيادة فرص التشغيل.