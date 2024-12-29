بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

حسّان يؤكد ضرورة الإسراع في الانتقال لمبنى عيادات مستشفى النديم الجديد

منذ 24 دقيقة
حسّان يؤكد ضرورة الإسراع في الانتقال لمبنى عيادات مستشفى النديم الجديد

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، عددًا من المواقع في محافظة مأدبا ضمن زياراته الميدانية الدورية، بدأها بتفقد مبنى العيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي ويؤكد ضرورة الإسراع في الانتقال للمبنى الجديد.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا، مؤكدا ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور وتزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.
وزار رئيس الوزراء مصنع الصافي للألبسة في قضاء مليح بمحافظة مأدبا، مشيدا به كاستثمار ناجح يوفر مئات فرص التشغيل لسيدات المنطقة، ضمن بيئة عمل مُمَكِّنة وجاذبة.
وأكد استعداد الحكومة لدعم جهود المصنع للتوسُّع وزيادة فرص التشغيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:24

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب قرابة 31% مقارنة بنهاية العام الماضي

11:19

الجامعة الأردنية تُكّرم د. إياد شعبان مساعد رئيس جامعة عمّان الأهلية

11:17

ورشة تدريبية لأمناء المكتبات في فيلادلفيا

11:13

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر شاغر وظيفي كمساعد أمين صندوق

11:10

مطلوب أمين مستودع لدى جامعة فيلادلفيا

10:34

إعلام البترا يحصد جائزتيْن في مهرجان جامعة الزّرقاء

10:30

السلطات اللبنانية توقف عبد الرحمن يوسف القرضاوي

10:19

وحيدا مثل غزة .. الدكتور حسام أبو صفية بثوبه الأبيض يواجه آلة القتل الإسرائيلية

10:12

إطلاق تجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل

10:08

الداخلية : الأردن لن يجبر أحد على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين

10:01

وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة

09:58

التربية تطرح عطاء لصيانة مجموعة من المدارس

وفيات
الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024