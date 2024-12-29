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إعلام البترا يحصد جائزتيْن في مهرجان جامعة الزّرقاء

منذ دقيقة واحدة
إعلام البترا يحصد جائزتيْن في مهرجان جامعة الزّرقاء

وطنا اليوم:حصدت كُليّة الإعلام في جامعة البترا، اليوم الخميس، جائزتيْن في مهرجان إبداعات طلبة الإعلام 2024، الّذي نظّمته كليّة الإعلام في جامعة الزرقاء، في مجاليّ صحافة البيانات، والصّحافة الاستقصائيّة.

وَكرّم معالي المهندس يزن الشديفات، وزير الشباب، الدكتورة رشا اليعقوب، رئيسة قسم الصّحافة والإعلام، مُمثّلة كُليّة الإعلام في جامعة البترا، والطالبة ليان مروان حمزة، الفائزة بجائزة التحقيق الاستقصائيّ: “تجميد البويضات.. مشكلة أم حلّ؟” بإشراف الأستاذ الدكتور محمد نجيب الصرايرة.

كما كرّمَ وزير الشّباب الطلبة: رحمة أبوزيد، وأحمد القيسي، ومحمود نضال عمرو، وداليا جادالله، وعبد الله الطراونة، عن مشروعهم في صحافة البيانات: ” النّموّ السياحيّ في الأردن”، بإشراف الدكتور عبيدة الربابعة


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