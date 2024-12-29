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السلطات اللبنانية توقف عبد الرحمن يوسف القرضاوي

منذ 33 ثانية
السلطات اللبنانية توقف عبد الرحمن يوسف القرضاوي

وطنا اليوم:نفت مصادر مقربة من الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي الإفراج عنه، بعد توقيفه من قبل السلطات اللبنانية في مطار بيروت.
وأكدت المصادر أن القرضاوي لا يزال قيد الاحتجاز حتى اللحظة، وأن الاتصالات جارية مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب توقيفه والعمل على إطلاق سراحه.
ويعد عبد الرحمن يوسف، أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرا على حياته.
وكان السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد.
وكان قد أثار القرضاوي، الجدل بعد ظهوره داخل المسجد الأموي في دمشق وبث فيديو هاجم من خلاله عدة دول منها الإمارات ومصر والسعودية، واتهمها بأنها ضد التغيير الذي جرى في سوريا.


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