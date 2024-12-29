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وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة

منذ 9 ثواني
وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة

وطنا اليوم:توفي طفل إثر تعرضه لحادث دهس وأصيب 6 أشخاص بحوادث سير متعددة وقعت خلال اليوم الماضي.
ضابط غرفة ادارة السير المركزية قال، الأحد، إن أحد السائقين فقد السيطرة على مركبته واصطدم بـ4 مركبات في العاصمة عمان، ما أدى إلى دهس وفاة طفل دهسا، مرجعًا سبب الحادث لعدم صلاحية كوابح المركبة المتسببة بالحادث.
وكما أدى ارتكاب سائق لمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ إلى إصابته بعد صدم شجرة؛ قبل جسر الثامن للسير القادم باتجاه المدينة الطبية.
بدوره ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، قال إن حادث تدهور مركبة وقع بمحيط منطقة بئر مذكور باتجاه عمان نتج عنه 5 إصابات خفيفة ومتوسطة تم اسعافهم لتلقي العلاج اللازم إلى مستشفى غور الصافي.
وكما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 181 كلم في الساعة على طريق الأزرق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحذرت الإدارات المرورية من خطر الانزلاق على الطرق خلال الأحوال الجوية السائدة.


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