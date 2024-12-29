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رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

منذ دقيقة واحدة
رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

وطنا اليوم:نشر وزير الثقافة مصطفى الرواشدة تغريدة عبر حسابه على منصة X تمنى خلالها السلامة للفنان الأردني إبراهيم أبو الخير.
وقال الرواشدة في التغريدة:”نتمنى السلامة للاخ الفنان الأردني إبراهيم ابو الخير والذي تواصلنا معه مباشرة للاطمئنان عن وضعه الصحي وزيارته”.
وتابع:”وجه دولة الرئيس الدكتور جعفر حسن بتقديم ما يحتاجه من رعاية واهتمام”، مؤكدا أن “الفنان والمثقف الأردني محط اهتمامنا”.


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