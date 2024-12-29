رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

وطنا اليوم:نشر وزير الثقافة مصطفى الرواشدة تغريدة عبر حسابه على منصة X تمنى خلالها السلامة للفنان الأردني إبراهيم أبو الخير.

وقال الرواشدة في التغريدة:”نتمنى السلامة للاخ الفنان الأردني إبراهيم ابو الخير والذي تواصلنا معه مباشرة للاطمئنان عن وضعه الصحي وزيارته”.

وتابع:”وجه دولة الرئيس الدكتور جعفر حسن بتقديم ما يحتاجه من رعاية واهتمام”، مؤكدا أن “الفنان والمثقف الأردني محط اهتمامنا”.