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عاجل.. الأمطار تداهم 4 منازل في إربد وفرق الطوارئ في البلدية تتعامل مع 20 شكوى

منذ 13 دقيقة
عاجل.. الأمطار تداهم 4 منازل في إربد وفرق الطوارئ في البلدية تتعامل مع 20 شكوى

وطنا اليوم_أكدت بلدية إربد الكبرى جاهزيتها للتعامل مع جميع الشكاوى الواردة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وقال مدير فرق الطوارئ في البلدية، المهندس منيف خريس، إن فرق البلدية العاملة في الميدان تلقت اليوم السبت حوالي 20 شكوى، تم التعامل معها ومعالجتها جميعا دون تسجيل أي أخطار على حياة المواطنين، وتمثلت بانسداد بعض مناهل تصريف مياه الأمطار نتيجة اندفاع النفايات والأتربة الملقاة بشكل عشوائي إليها.

 

وأوضح، أن مياه الأمطار داهمت أربعة منازل تقع في طوابق التسوية، حيث جرى شفط المياه من هذه المنازل على الفور، كما قامت فرق الطوارئ بإنشاء مصدات مياه أمام بعض المنازل لمنع تسرب المياه إليها، إضافة إلى إنشاء مصارف مياه مؤقتة في بعض الشوارع لضمان توزيع المياه على الأراضي الفارغة على جنبات الطريق.

 

ودعا خريس المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتأكد من توفير شفاطات مياه مناسبة للقاطنين في شقق التسوية.


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