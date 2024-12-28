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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المساعدة والقيّام

منذ 9 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المساعدة والقيّام

وطنا اليوم_عمان 28 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي المساعدة والقيّام.

 

خلال زيارته بيت عزاء العين والوزير الأسبق سالم المساعدة، في لواء وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 

وفي اتصال هاتفي، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة القيّام بوفاة الحاجة فاطمة أحمد العضيبات، والدة اللواء المتقاعد، المحافظ السابق حسن القيّام، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.


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