إربد.. الإعلان عن إنشاء أضخم مدينة ألعاب ترفيهية وسياحية في الشمال

وطنا اليوم_أعلنت بلدية بني عبيد عن إنشاء مدينة ألعاب ترفيهية وسياحية متكاملة او انشاء مدينة العاب مائية ضخمة على مستوى الشمال بالتعاون مع أحد المستثمرين لاقامتها على ارض ملك للبلدية ومساحتها 16 دونما على مقربة من حدائق الملك عبدالله الثاني.

وكشف رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد، أن هذه المدينة ستكون الأضخم في محافظات الشمال بحيث تكون متنفسا جديدا لاهالي محافظة اربد والشمال بعيدا عن الازمات المرورية والضوضاء، مبيناً انه تم طرح الأرض المخصصة للمشروع للاستثمار بشكل رسمي بحيث يمكن لاي مستثمر التقدم لذلك والذي سيكون متاحا حتى العشرين من الشهر القادم .

واكد ان المشروع المزمع تنفيذه يهدف إلى تعزيز التنمية السياحية والترفيهية في المنطقة إضافة إلى توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يتم تطويره وتشغيله بأفضل المعايير العالمية ليكون وجهة جذب للسكان والزوار من مختلف المحافظات.

واضاف ان إربد تفتقر لمثل هذه المشاريع الترفيهية خصوصا المدينة المائية وان المشروع سيكون متكاملا وتتوافر فيه جميع الخدمات من جلسات ومطاعم ومساحات ومواقف للمركبات .

وبين المهندس أبو عبيد أن البلدية تمتلك 16 دونما بالقرب من حدائق الملك عبدالله الثاني وتم اختيار هذه المساحة لغايات المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص منوها ان مدينة اربد تفتقر لهذا المشروع الحيوي كونه سيخدم الجميع عبر خلق أجواء مريحة وآمنة لقضاء اوقات الترفيه والاستراحة فيه.

ودعا المستثمرين المهتمين إلى التقدم للمنافسة على الاستثمار والتقدم له معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في مجال الترفيه والسياحة في بني عبيد والمناطق المحيطة.