الإعدام لبائع مخللات قتل ستينياً بعد أن طلب منه تنظيف الحديقة مقابل 10دنانير

وطنا اليوم_قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام متهم ثلاثيني يعمل بائعًا متجولًا على بسطة لبيع المخللات، بعدما أُدين بجريمة بشعة تمثّلت في قتل رجل ستيني بوحشية داخل منزله في مدينة إربد، وذلك بهدف سرقة ممتلكاته.

ووقعت الجريمة في شهر نيسان/أبريل الماضي بمدينة إربد، حيث كان المغدور يقيم بمفرده في إحدى العمارات، وتعرف المتهم على المغدور بحكم عمله أمام العمارة، وسبق أن طلب منه المغدور تنظيف حديقة المنزل مقابل 10 دنانير.

وفي يوم الجريمة، دخل المتهم إلى شقة المغدور من باب بعيد عن كاميرات المراقبة وهاجمه أثناء نومه باستخدام ماسورة وأدوات أخرى، موجهًا ضربات قاتلة إلى رأسه وصدره، ثم أنهى حياته بطعنة في ظهره.

بعد ارتكاب الجريمة، استولى المتهم على مبلغ 15 دينارًا، وجهازين خلويين، ومحفظة جلدية، وأسطوانتين غاز، وسلّم خشبي، جهاز تسجيل الكاميرات، ومركبة المغدور.

وطلب المتهم من شخص آخر مساعدته في تحميل المسروقات داخل المركبة، وثم استخدم جزءًا من المال المسروق لتعبئة خزان وقود المركبة بمبلغ 5 دنانير.

واكتُشفت الجريمة عندما حضر أحد معارف المغدور إلى منزله ليجده مقتولًا وغارقًا في دمائه، أبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم الأول، واعترف بجريمته خلال التحقيقات.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد تمهيدًا لجناية السرقة، وأصدرت حكم الإعدام بحقه، كما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، ومنها التدخل في القتل العمد والسرقة.