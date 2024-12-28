الشوبكي يزور شركة الفوسفات الأردنية

وطنا اليوم_قام مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي يرافقه عدد من مدراء الإدارات في المؤسسة ، بزيارة إلى شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والحماية وصناعة وتوزيع الأسمدة، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات من المتقاعدين العسكريين للعمل في الشركة. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي اكتسبها المتقاعدون خلال خدمتهم العسكرية، بما يسهم في تلبية احتياجات الشركة وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية.

وأشاد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لخدمة شريحة المتقاعدين العسكريين ودعمهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.

من جانبه، استعرض الدكتور الشوبكي أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها المؤسسة لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمتقاعدين، معربًا عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به شركة الفوسفات الأردنية في دعم المؤسسات الوطنية والمساهمة في خدمة فئات المجتمع المختلفة، خاصة المتقاعدين العسكريين.

وفي ختام اللقاء، عبّر الدكتور الشوبكي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال ، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة الفوسفات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المتقاعدين العسكريين والمجتمع الأردني.