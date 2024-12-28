بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الشوبكي يزور شركة الفوسفات الأردنية

منذ 6 ثواني
الشوبكي يزور شركة الفوسفات الأردنية

وطنا اليوم_قام مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي يرافقه عدد من مدراء الإدارات في المؤسسة ، بزيارة إلى شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والحماية وصناعة وتوزيع الأسمدة، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات من المتقاعدين العسكريين للعمل في الشركة. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي اكتسبها المتقاعدون خلال خدمتهم العسكرية، بما يسهم في تلبية احتياجات الشركة وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية.

وأشاد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لخدمة شريحة المتقاعدين العسكريين ودعمهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.

من جانبه، استعرض الدكتور الشوبكي أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها المؤسسة لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمتقاعدين، معربًا عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به شركة الفوسفات الأردنية في دعم المؤسسات الوطنية والمساهمة في خدمة فئات المجتمع المختلفة، خاصة المتقاعدين العسكريين.

وفي ختام اللقاء، عبّر الدكتور الشوبكي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال ، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة الفوسفات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المتقاعدين العسكريين والمجتمع الأردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:11

أردنيان يتبرعان بتكاليف عرسهما لمبتوري الأطراف في غزة

15:08

عاجل – الخارجية تدين حريق مستشفى كمال العدوان في غزة

15:07

أورنج الأردن تستضيف وفداً من وزارتي الشباب والثقافة والتواصل المغربية والشباب الأردنية في ملتقى الابتكار

15:06

Delegations of Moroccan Ministry of Youth, Culture, and Communication & Jordanian Ministry of Youth Visit Orange Innovation Hub

14:19

إربد .. جريمة قتل بهدف السرقة والمحكمة تصدر قرارها

14:13

الأمن العام يُشيع جثماني الوكيلين عبيدات والقيسي

13:45

طلبة “تمريض” عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية

13:44

التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية 

13:43

تيّار المحافظين وخطاب الحركة الإسلامية

13:23

حزب الله يهدد: اتفاق وقف إطلاق النار سينهار

13:11

الصحة العالمية تعلق على احراق مستشفى كمال عدوان في غزة

12:10

قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تكرم عدداً من مرتباتها

وفيات
الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024