أردنيان يتبرعان بتكاليف عرسهما لمبتوري الأطراف في غزة

وطنا اليوم_في لفتة إنسانية، أعلن زوجان أردنيان تبرعهما بتكاليف حفل زفافهما لأهل غزة؛ لرسم فرحة عبر حملة الأطراف الاصطناعية.

وبرر إياد حماد وعروسه أريج جادالله في منشور على “فيس بوك”، أمس الجمعة، هذه الخطوة بأنه “لا يمكن أن نرفع الصوت بالاحتفال والغناء والحزن يملأ بيت كل غزاوي ويتربع في قلب كل فلسطيني وعربي ومسلم”.

وأوضحا أن مبادرتهما بالتبرع بتكالف العرس جاءت “حتى لا يكون امتناعنا عن إظهار مشاعر الفرح مجرد ردة فعل سلبية”، راجيين الله تعالى “أن نحتفل جميعا وقريبا بالنصر والتحرير رغم واقعنا الحالي المرير”.

وأعلن حماد وعروسه أن إشهار زوجهما سيكون يوم 1- 1- 2025.