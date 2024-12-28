التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية 

وطنا اليوم_في إطار مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي والابتكار العربية، استقبلت جامعة قابس في الجمهورية التونسية باحثين من عدد من الدول العربية (تونس، مصر، العراق ، السعودية، سوريا، الأردن) بالإضافة الى علماء من جامعة بلايموث في بريطانيا للمشاركة كمنسقين في المؤتمر الأول لمشروع توظيف الزراعة المتحكم ببيئتها في تحسين الامن الغذائي وإنتاج النباتات الصيدلانية في المنطقة العربية.

وقد شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الأهلية – ممثلة بعميدة الكلية الدكتورة صبحية سعيفان بالمؤتمر بمحاضرة معارفية بعنوان: “جامعة عمان الأهلية الإمكانات والتطلعات في البحث والابتكار العلمي والزراعي ” بينت فيها إمكانات الجامعة بشكل عام وكلية التكنولوجيا الزراعية بشكل خاص في إدماج الزراعة المتحكم ببيئتها مناخيا للأمن الغذائي ، كما تم عرض إنجازات الكلية في مختبرات زراعة الأنسجة والبيت الزراعي الذكي وما يحويه من أنظمة زراعية بدون تربة.

وعلى هامش المؤتمر تم مناقشة التعاونات البحثية والمشاريع التطبيقية التي تؤثر في النهضة الزراعية التكنولوجية في المنطقة العربية.

كما تم مناقشة انشاء برنامج لتبادل الطلاب والأساتذة الجامعيين في الجامعات المشاركة.