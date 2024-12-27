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إجلاء موظف أممي من اليمن إلى الأردن

27 ديسمبر 2024
إجلاء موظف أممي من اليمن إلى الأردن

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على إكس الجمعة إن أحد موظفي الأمم المتحدة الذي أصيب بضربة جوية على مطار صنعاء الدولي أمس الخميس قد جرى إجلاؤه إلى الأردن للخضوع لمزيد من العلاج.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالتصعيد بين اليمن وإسرائيل، مشيرا إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن تثير القلق بشكل خاص.
وكان وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، برئاسة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في المطار استعدادا للمغادرة، بعد أن كان في اليمن لمناقشة الوضع الإنساني فيه والتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين.
وقال تيدروس في منشور على منصة إكس، إن الفريق الأممي بأمان، إلا أنه أشار إلى إصابة أحد أفراد طاقم الطائرة التي كانوا سيستقلونها ومقتل شخصين على الأقل في المطار.
وأضافت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام أن الغارات الجوية تأتي بعد قرابة عام من الأعمال التصعيدية التي قام بها الحوثيون في البحر الأحمر والمنطقة والتي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.


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