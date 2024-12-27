أوكرانيا تقدم 500 طن من دقيق القمح لمساعدة سوريا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده أرسلت 500 طن من الدقيق إلى سوريا.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الجمعة، أوضح فيه أنهم قدموا الدقيق بهدف مساعدة الشعب السوري.

وأوضح أنه تم إرسال 500 طن من الدقيق الأوكراني إلى سوريا في إطار برنامج المساعدات الإنسانية “الحبوب من أوكرانيا”، الذي تنفذه كييف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المساعدات إلى 167 ألف شخص من 33 ألف و250 عائلة في الأسابيع المقبلة.

كما أعرب عن تمنياته في الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.