بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أوكرانيا تقدم 500 طن من دقيق القمح لمساعدة سوريا

منذ 22 ثانية
أوكرانيا تقدم 500 طن من دقيق القمح لمساعدة سوريا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده أرسلت 500 طن من الدقيق إلى سوريا.
جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الجمعة، أوضح فيه أنهم قدموا الدقيق بهدف مساعدة الشعب السوري.
وأوضح أنه تم إرسال 500 طن من الدقيق الأوكراني إلى سوريا في إطار برنامج المساعدات الإنسانية “الحبوب من أوكرانيا”، الذي تنفذه كييف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المساعدات إلى 167 ألف شخص من 33 ألف و250 عائلة في الأسابيع المقبلة.
كما أعرب عن تمنياته في الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:30

37 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:23

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:00

القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة بشمال غزة

14:48

الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير

14:44

زراعة الزرقاء تحول المعتدين على الغابات للمحاكم المختصة

14:04

موسم الردح على الفوسفات …من يرجم من ؟

14:00

كابوس الأردن المائيّ: واقع مختلف تشكّل خلال العشر سنوات الأخيرة

13:53

سعر الحديد يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

13:49

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث

13:34

قوات الاحتلال تحرق مستشفى كمال عدوان

11:30

مقتل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة

11:21

وفاة طبيب جراء البرد القارس في خان يونس

وفيات
وفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة الله