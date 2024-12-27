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37 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ دقيقة واحدة
37 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,436 والجرحى إلى 108,038 منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 448 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و98 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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