القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة بشمال غزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية استشهادية جديدة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، فيما أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب عبر قناة “تيلغرام”: “تمكن أحد مقاتلي القسام من تفجير نفسه بحزام ناسف، في قوة إسرائيلية مكونة من خمسة جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.

وأضافت أنه “فور تقدم قوات النجدة للمكان، قام مقاتلوها بقنص جنديين منهم، وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع، في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.

وفي سياق متصل، أفادت سرايا القدس في بيان مقتضب عبر قناة “تيلغرام”، بأنها دمرت بعبوة ثاقب برميلية آلية عسكرية إسرائيلية، خلال توغلها جنوب أبراج العودة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائبُ القسام في بلاغ عسكري، إن أحد مجاهديها من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.

وأضافت، “وفور تقدم قوات النجدة للمكان قام مجاهدونا بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.

وما زالت كتائب القسام تفاجئ جنود الاحتلال الإسرائيلي بأساليب جديدة في عملياتها النوعية منذ بدء “طوفان الأقصى” بلا كلل أوملل وبوتيرة متصاعدة. وهذا مستمر في شمال قطاع غزة المحاصر والمستهدف بكل أشكال الإبادة الجماعية.

ويوم الإثنين الماضي، قالت كتائبُ القسَّام في بلاغ عسكريّ، إن “مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعناً بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي”.

وأكدت أن المجاهدين اقتحموا منزلاً تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

والجمعة الماضية، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام، عن تنفيذ أحد المجاهدين عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، إن أحد مجاهدي القسَّام فجر نفسه في قوة صهيونية في جباليا.

وأكد أن العملية الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح.

ونشرت كتائب القسام تفاصيل العملية المعقدة، مؤكدةً أن المقاوم أجهز على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا، ظهر اليوم.

وقالت القسام “بعد ساعة من الحدث.. تنكر نفس المقاوم بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة مكونة من 6 جنود، وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بهم، فأوقع الجنود بين قتيل وجريح”.

ويوم الخميس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية حماس، أن أحد مجاهديها تمكّن من طعن ضابطٍ صهيوني و3 جنود من نقطة الصفر في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إن أحد المجاهدين طعن صباح اليوم، ضابط صهيوني و 3 جنود من نقطة الصفر.

وأكدت أن المجاهد تمكّن من الإجهاز على الضابط والجنود الثلاثة، واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتعتبر هذه العمليات الأولى خلال حرب الإبادة الجماعية، التي تستخدم فيها المقاومة السلاح الأبيض من مسافة صفر، ضد جنود الاحتلال.