الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير

وطنا اليوم:اتفق وزير الزراعة خالد الحنيفات ونظيره المصري علاء فاروق على إزالة المعيقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير والتعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد الحنيفات عزم الأردن زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري الأردني المصري، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة.

وقال وزير الزراعة المصري إن أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقي لطموحات الشعبين في مصر والأردن.

وأضاف الوزير أن فعاليات أعمال اللجنة شهدت عددا من الزيارات الميدانية منها مصنع النوبارية للسكر ومحطة تصدير وتعبئة الموالح، ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، كما زار الحنيفات إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية.

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات كافة والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء في الأردن وإرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الأمن الغذائي بين البلدين.

وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا فى وجهات النظر بين الوفدين ، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى الأردن بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الاوروبى.

وناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الأردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة المبيدات فى مصر، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، ورحب الجانب المصرى بتلبية رغبة الجانب الأردني بالتدريب في مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.

وفي نهاية الاجتماع وقّع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.