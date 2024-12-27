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سعر الحديد يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

منذ 23 ثانية
سعر الحديد يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

وطنا اليوم:هبط سعر خام الحديد إلى أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أسابيع-متراجعاً إلى ما دون 100 دولار للطن- إذ سلط ضعف أرباح القطاع الصناعي في الصين الضوء على هشاشة اقتصاد البلاد رغم تحسن أداء مصانع الصلب.
وتراجعت العقود المستقبلية نحو 99 دولاراً للطن في سنغافورة، متجهة نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).
وسجلت الشركات الصناعية في الصين انخفاضاً في الأرباح خلال تشرين الثاني للشهر الرابع، مما يضعها على مسار أكبر تراجع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000. ومع ذلك، ارتفعت ربحية شركات صناعة الصلب قليلاً الشهر الماضي.
كما انخفضت أسعار خام الحديد بنسبة 29 بالمئة هذا العام، متأثرة بتباطؤ اقتصاد الصين لمدة طويلة وخاصة قطاع العقارات، على الرغم من المحاولات المتكررة من جانب السلطات لاحتواء الأزمة.
في الوقت نفسه، زادت الكميات التي تنتجها شركات التعدين العاملة في أستراليا والبرازيل وهما أكبر الدول المصدرة لخام الحديد.
وانخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد إلى 99.45 دولاراً للطن، وهو أدنى سعر خلال اليوم منذ 19 تشرين الثاني، قبل أن يتم تداولها عند 99.70 دولار. كما انخفضت العقود المقومة باليوان في بورصة داليان الصينية، مثلما تراجعت العقود المستقبلية للصلب في بورصة شنغهاي.


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