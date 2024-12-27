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أمريكا تجبر منظمة على سحب تقريرها حول المجاعة في غزة

منذ 29 ثانية
أمريكا تجبر منظمة على سحب تقريرها حول المجاعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وكالة أسوشيتد برس إن منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في العالم سحبت تقريرا حذرت فيه من مجاعة وشيكة بشمال قطاع غزة.
وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة طالبت المنظمة بسحب التقرير الذي حذرت فيه من مجاعة في شمال غزة، وذلك بعد انتقادات علنية للتقرير من قبل السفير الأميركي في إسرائيل.
وذكرت “أسوشيتد برس” أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكدت أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة سحب تحذيرها المتصاعد.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، ولا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.
وأول أمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تتعمد قتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وتوفر رعاية كاملة لمن يقومون بنهبها، وذلك ضمن خطة ممنهجة ترمي إلى تجويع السكان.
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، وقالت إن سلطات الاحتلال تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم


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