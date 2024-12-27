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بعد الهجوم الإسرائيلي.. استئناف العمل في مطار صنعاء الدولي

منذ 46 ثانية
بعد الهجوم الإسرائيلي.. استئناف العمل في مطار صنعاء الدولي

وطنا اليوم:أكد وزير النقل والأشغال العامة في سلطات صنعاء، محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ابتداء من اليوم الجمعة، وفقاً لجدول الرحلات الجوية اليومية للوجهة الوحيدة إلى الأردن، والملاحة البحرية للسفن والحاويات التجارية عبر ميناء الحديدة.
وقال وزير النقل والأشغال العامة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحوثية، “إن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة جاهزان للعمل بشكل طبيعي”.
ولفت إلى أن الغارات الإسرائيلية تهدف إلى توقيف حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي والملاحة البحرية بميناء الحديدة.
وأشار إلى أن مطار صنعاء جاهز فنيا ومهنياً لاستقبال الرحلات المدنية على مدار الساعة، وكذا الرحلات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وطمأن الوزير قحيم، المسافرين بأن المطار سيعمل ابتداء من اليوم الجمعة، وأن الخطوط الجوية اليمنية ستقوم بنقل المسافرين حسب الجدول اليومي للرحلات الجوية بانتظام.
وشنّت إسرائيل ضربات جوية على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن، الخميس، أسفرت، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عن مقتل ستة أشخاص، وذلك غداة هجمات ضدّ إسرائيل نفّذها المتمرّدون اليمنيون المدعومون من إيران.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، موجودا في المطار خلال الضربة، وفق ما أعلن، وقد أشار إلى “إصابة أحد أفراد طاقم طائرتنا”.
وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتانياهو، الخميس، في أعقاب الضربات على أن بلاده ستواصل ضرب الحوثيين “حتى إنجاز المهمة”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل “ستطارد كل قادة الحوثيين… لن يكون بمقدور أحد الهرب”.


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