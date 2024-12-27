انخفاض ملموس على الحرارة وتوقع هطول مطري شمالي المملكة الجمعة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في شمال المملكة وباردة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق تصل سرعتها إلى 50 كم /ساعة أحياناً مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل السيول في ساعات الليل في شمال المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أثناء النهار، خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.

ويوم غدٍ السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة بالأغوار والبحر الميت والعقبة وغائمة جزئياً إلى غائمة في شمال المملكة، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الأحد، بامتداد لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة يمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 14 – 2، وفي مناطق السهول 12 – 5، وفي الأغوار الشمالية 20 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 9، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 20 – 9 درجة مئوية.