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نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء

منذ 12 ثانية
نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء

وطنا اليوم:أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه لم يصب، هو أو أفراد بعثة الأمم المتحدة، بأذى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي اليوم الخميس، حين كانوا يهمّون بركوب طائرتهم لمغادرة العاصمة اليمنية، وأفاد بإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة.
وقال غيبريسوس في منشور على موقع إكس “ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين، تعرض المطار لقصف جوي. أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وأفادت التقارير بمقتل شخصين على الأقل في المطار”.
وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية “تضرر برج مراقبة الملاحة الجوية وصالة المغادرة، على بعد أمتار قليلة منا، وكذلك المدرج”.
وأوضح غيبريسوس أنهم مضطرون للانتظار إلى حين إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار حتى يتمكنوا من المغادرة، وأعرب عن تعازيه لعائلات اليمنيين الذين قتلوا في الهجوم.
وكان مدير منظمة الصحة في مهمة باليمن للتفاوض من أجل الإفراج عن عاملين أمميين محتجزين هناك، وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن، وقد اختتمت المهمة اليوم تزامنا مع الغارات الإسرائيلية.
وقد شنت إسرائيل هجوما واسعا على البلاد، قصفت خلاله مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة الحوثيين بمزيد من الضربات، قائلا “لم ننته من اليمن بعد، بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة”.


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