وفاة طفل في معان إثر عبثه بسلاح ناري يعود لوالده

وطنا اليوم:وقعت في معافظة معان، مساء الخميس، حادثة مأساوية راح ضحيتها طفل يبلغ 8 سنوات، إثر عبثه بسلاح لوالده.

تفاصبل مؤلمة للحادثة الأليمة، والتي أفاد بها مصدر أمني ، حيث كان الطفل يعبث بسلاح ناري “بمبكشن” يعود لوالده، إلا أن رصاصة خرجت من السلاح وأدته قتيلا.

وذكر مصدر آخر ، أنه تم إخلاء الوفاة إلى المستشفى ليصار إلى دفنه اليوم الجمعة في محافظة معان.