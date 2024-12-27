بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة طفل في معان إثر عبثه بسلاح ناري يعود لوالده

منذ دقيقتان
وفاة طفل في معان إثر عبثه بسلاح ناري يعود لوالده

وطنا اليوم:وقعت في معافظة معان، مساء الخميس، حادثة مأساوية راح ضحيتها طفل يبلغ 8 سنوات، إثر عبثه بسلاح لوالده.
تفاصبل مؤلمة للحادثة الأليمة، والتي أفاد بها مصدر أمني ، حيث كان الطفل يعبث بسلاح ناري “بمبكشن” يعود لوالده، إلا أن رصاصة خرجت من السلاح وأدته قتيلا.
وذكر مصدر آخر ، أنه تم إخلاء الوفاة إلى المستشفى ليصار إلى دفنه اليوم الجمعة في محافظة معان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

الائتلاف السوري ينضم للإدارة الجديدة بمهاجمة إيران

04:11

التعمري يعقد قرانه

03:39

مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف سوري عادوا إلى وطنهم في 3 أسابيع

01:03

نتنياهو: العالم العربي قدم لنا التنازلات

00:34

مشاجرة قرب شارع أبو راشد في إربد والأمن يتدخل

23:05

البلبيسي: انتشار الانفلونزا في الأردن بمستويات طبيعية

21:09

خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

20:44

رئيس ديوان المحاسبة يوضح سبب عدم ذكر بعض الجهات بالتقرير السنوي

20:19

طرح عطاءات لتأهيل مركزي جابر والكرامة منتصف 2025

20:05

مؤسسة الخط الحديدي تؤجر قطعة أرض مقابل 36 دينار سنويًا

19:58

مؤسسة حكومية تشتغل بـ الخردة وتكلف الخزينة 22 ألف دينار

19:51

مقتل إعلامية لبنانية.. زوجها أطلق عليها الرصاص وانتحر

وفيات
وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024