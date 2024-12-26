البلبيسي: انتشار الانفلونزا في الأردن بمستويات طبيعية

وطنا اليوم_أكدّ رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، إنّ زيادة الامراض التنفسية في فصل الشتاء، بسبب بقاء الإنسان في أماكن مغلقة، وانخفاض مقاومته للبرد.

وقال البلبيسي خلال حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، إنّ المنتشر حاليًا هي الانفلونزا العادية، وغالبًا هي من فئة “A”.

وبين أنّ انتشار الانفلونزا في الاردن طبيعي، فليس هناك زيادة بالإصابات مقارنة بالسنوات الماضية، داعيًا إلى أخذ مطاعيم الانفلونزا شريطة التأكد من عدم الإصابة بها.

ولا يستبعد البلبيسي، أن يصاب الإنسان بفيروسين متتاليين، حيث يشعر بعض المصابين بعودة أعراض الانلفونزا بعد أيام قليلة من انتهاء إصابته.