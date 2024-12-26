خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

وطنا اليوم_نفذت مديرية الأمن العام منذ صباح اليوم جملة من الإجراءات الأمنية والمرورية الشاملة، بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة في دورتها التكميلية لمساعدة الطلاب والكوادر التعليمية، وبما يكفل اتخاذ الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة.

وشملت هذه الإجراءات الجوانب الأمنية والمرورية والاسعافية لتوفير البيئة الآمنة للطلبة طيلة فترة الامتحانات من خلال الوحدات الشرطية المعنية.

كما ستعمل الإدارات المرورية على زيادة انتشارها الأمني ودورياتها بالتعاون والتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة وبما يضمن ضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمسببة للازدحامات المرورية.

ومن جانب آخر ستعمل كوادر الدفاع المدني على تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة داخل قاعات الامتحان عند الحاجة من خلال المسعفين الموجودين في المراكز والمدارس كافة.

وتُهيب مديرية الأمن العام بالطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتجنب التجمع والازدحام على أبواب المدارس، حفاظاً على مصلحة أبنائهم الطلبة.