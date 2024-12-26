مؤسسة حكومية تشتغل بـ الخردة وتكلف الخزينة 22 ألف دينار

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثا عن العام 2023، أنه لدى تدقيق قيود وحسابات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني للفترة 2020 2022 تبين ما يلي:

تحمل المؤسسة لمبلغ 22,627 دينار نتيجة الدخول في اتفاقية بيع خردة خارج صلاحياتها واملاكها والمصروف بموجب المستند رقم (1) تاريخ 2020/1/14 تنفيذاً لقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2014/42965).

لا زال الإجراء قيد المتابعة بناء على توصية الديوان.