بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب

منذ 5 ساعات
حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء اليوم الخميس نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها مع مختلف القطاعات والنقابات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الكبير للفنان الأردني في المشهد الوطني، لافتاً إلى أنه ستكون هناك مشاركة فاعلة للفنان الأردني في كل المهرجانات والفعاليات التي تشهدها المملكة على مدار العام.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية دعم الدراما الوطنية التي تعكس صورة الأردن الحضارية ومكانته وثقافته، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان الأردني مع القضايا التي تهم الشباب الأردنيين.
ولفت الدكتور حسان إلى أهمية وجود جوائز على مستوى الدولة تعنى بتكريم المبدعين في مجالات الشعر والمسرح والغناء والموسيقى وغيرها من المجالات الفنية والثقافية، مؤكداً دور النقابة والوزارة في دعم الفنانين الشباب وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي والفني.
من جهته، عرض نقيب الفنانين عدداً من القضايا المرتبطة بعمل النقابة خصوصاً ما يتعلق بتطبيق قانون النقابة.
وأكد أن نقابة الفنانين معنية بالمساهمة إلى جانب جميع المؤسسات في الجهد الوطني لنقل صورة الأردن وثقافته ومكانته.
وحضر اللقاء، وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:05

البلبيسي: انتشار الانفلونزا في الأردن بمستويات طبيعية

22:09

عاجل | ديوان المحاسبة يكشف عن تأجير أرض بـ 36 دينارًا ويثير تساؤلات

21:09

خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

20:44

رئيس ديوان المحاسبة يوضح سبب عدم ذكر بعض الجهات بالتقرير السنوي

20:19

طرح عطاءات لتأهيل مركزي جابر والكرامة منتصف 2025

20:05

مؤسسة الخط الحديدي تؤجر قطعة أرض مقابل 36 دينار سنويًا

19:58

مؤسسة حكومية تشتغل بـ الخردة وتكلف الخزينة 22 ألف دينار

19:51

مقتل إعلامية لبنانية.. زوجها أطلق عليها الرصاص وانتحر

19:20

كازاخستان تعلق على تقارير إسقاط روسيا للطائرة الآذرية

19:16

المواطن والسُّلطة!

19:05

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف بنى تحتية للحوثي في اليمن

16:41

الصوامع الأردنية تحقق أرباحًا في تقرير المحاسبة

وفيات
وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024