حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء اليوم الخميس نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها مع مختلف القطاعات والنقابات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الكبير للفنان الأردني في المشهد الوطني، لافتاً إلى أنه ستكون هناك مشاركة فاعلة للفنان الأردني في كل المهرجانات والفعاليات التي تشهدها المملكة على مدار العام.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية دعم الدراما الوطنية التي تعكس صورة الأردن الحضارية ومكانته وثقافته، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان الأردني مع القضايا التي تهم الشباب الأردنيين.

ولفت الدكتور حسان إلى أهمية وجود جوائز على مستوى الدولة تعنى بتكريم المبدعين في مجالات الشعر والمسرح والغناء والموسيقى وغيرها من المجالات الفنية والثقافية، مؤكداً دور النقابة والوزارة في دعم الفنانين الشباب وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي والفني.

من جهته، عرض نقيب الفنانين عدداً من القضايا المرتبطة بعمل النقابة خصوصاً ما يتعلق بتطبيق قانون النقابة.

وأكد أن نقابة الفنانين معنية بالمساهمة إلى جانب جميع المؤسسات في الجهد الوطني لنقل صورة الأردن وثقافته ومكانته.

وحضر اللقاء، وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة.