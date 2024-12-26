تقرير ديوان المحاسبة يخلو لأول مرة من أي ملاحظات حول أداء شركة تطوير العقبة

وطنا اليوم:أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2023 عدم وجود أي ملاحظات مالية أو إدارية على أداء شركة تطوير العقبة، في مؤشر يعكس حجم النقلة النوعية والتطور الإداري الذي حققته إدارة الشركة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، حسين الصفدي، قد تعهّد في وقت سابق بإغلاق جميع الاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة السابقة للأعوام 2018 و2019 و2020.

وبالفعل، تمكنت الشركة من تصويب ما نسبته 63% من ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة، واستكملت مع نهاية عام 2023 تصويب بقية الملاحظات الواردة، ما يُعد إنجازًا إداريًا لافتًا يستحق الإشادة، والذي يتزامن مع العديد من الإنجازات التي تحققها الشركة سواء في تطوير المشاريع الاستراتيجية في العقبة و جلب الاستثمارات و ايضًا على صعيد التطوير الإداري.

ويُعد التقرير السنوي لديوان المحاسبة أداة مهمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، حيث يتضمن تحليل الحسابات الختامية لقانون الموازنة العامة، وبيان المركز النقدي للخزينة، وتحليل أداء المؤسسات الخاضعة للتدقيق. كما يُنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للديوان، مما يتيح للجمهور الاطلاع عليه.

ويُسهم ديوان المحاسبة، من خلال تقاريره، في تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة ومكافحة الفساد، مما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المملكة