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الشرع يطلب من الأردن استخدام نفوذه في درعا والسويداء

منذ دقيقة واحدة
الشرع يطلب من الأردن استخدام نفوذه في درعا والسويداء

وطنا اليوم:طلبت قيادة العمليات السورية الحاكمة في دمشق الان من الاردن رسميا على هامش الإتصالات التي جرت مؤخرا اتخاذ موقف ايجابي لصالح رغبة الشعب السوري بالتحرر والتغيير من جانب الدولة الاردنية .
وكشفت مصادر عليمة في العاصمة اللبنانية بيروت بحسب ما نقلت صحيفة رأي اليوم بان القائد السوري أحمد الشرع عبر عن إحتياج المؤسسة التي تحكم الان في دمشق لما اسماه بدور اردني ايجابي في بعض المناطق جنوبي سورية .
وفهم من سياق ما تقدم به الشرع ان المقصود تعاون السلطات الاردنية مع الادارة السورية الجديدة حصرا في بعض المناطق التي يعتقد بان للأردن نفوذا قويا فيها خصوصا في محافظتي درعا والسويداء .
واشار مقربون من الشرع على هامش التواصل الاردني السوري الى نفوذ الاردن عند بعض التشكيلات المسلحة في الجزء الجنوبي من الجيش الحر حيث يوجد فصيلان يشاع ان الاردن تربطه صلات قوية فيهما وسبق ان رفضا الانضمام الى هيئة تحرير الشام .
والاشارة هنا ايضا الى نفوذ أردني في اوساط قادة ومشايخ الدروز في منطقة السويداء بمحاذاة البادية الاردنية الشمالية مع نفوذ خاص عند بعض العشائر المهمة في مناطق درعا


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