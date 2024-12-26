“مالية الأعيان” تبحث السياسة المالية العامة 

وطنا اليوم_عمّان – بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مع وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، السياسة المالية العامة للحكومة.

وقال المعشر، إن الاجتماع جاء للاطلاع على السياسة المالية للحكومة وتوافقها مع ما تضمنه كتاب التكليف السامي، إلى جانب بحث سير عمل برنامج التحديث الاقتصادي، وتوضيح سير عمل المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير المالية، إن السياسة المالية المتبعة تأتي ضمن نهج الحكومات السابقة وكتاب التكليف السامي من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق النمو وضبط المديونية، مبينًا أن العمل مستمر لتحقيق الإصلاح المالي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحضر الاجتماع كل من أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ومدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة أحمد العكاليك.