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سفارة سورية في عمّان : أصدار 30 ألف جواز سفر منذ سقوط الأسد

منذ دقيقة واحدة
سفارة سورية في عمّان : أصدار 30 ألف جواز سفر منذ سقوط الأسد

وطنا اليوم:أصدرت السفارة السورية في عمّان، نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 كانون الأول) لسقوط نظام بشار الأسد، وفقا للقائم بأعمال السفارة إحسان الرمان.
وقال الرمان، الخميس ، إنّ القانون القنصلي السوري يتيح تمديد جوازات السفر لمدة 6 أشهر مجانًا في حال العجز عن إصدار جوازات جديدة، لافتًا النظر إلى أن الظروف الناتجة بعد سقوط النظام في سوريا أوقفت العمل في دائرة الهجرة والجوازات في دمشق.
وأضاف أن السفارة السورية في عمّان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا؛ بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.
وفيما يتعلق بتذاكر المرور التي أصدرتها السفارة لعودة السوريين، أشار الرمان إلى أنه تم إصدار نحو 400 تذكرة منذ السبت الماضي، مؤكداً أن كل تذكرة تتيح مغادرة من 4 إلى 6 أشخاص.
وأكّد رمان أن السفارة السورية في عمّان تعمل بالتنسيق مع الحكومة الأردنية والإدارة السورية الجديدة على دراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى سوريا في أقرب وقت ممكن


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