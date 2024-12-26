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تنظيم قطاع الاتصالات توضح ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة

منذ 57 ثانية
تنظيم قطاع الاتصالات توضح ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توضيحا حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن موظف على رأس عمله ويتقاضى رواتب رغم إدانته بجرم استثمار الوظيفة.
وقالت الهيئة في بيان الخميس: “إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن العام 2023 بخصوص وجود موظف حكومي على رأس عمله ويتقاضى رواتب رغم إدانته بجرم استثمار الوظيفة، وبقدر تعلق الأمر بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإنها تود توضيح ما يلي”.
وبينت الهيئة أن قرار الحكم المشار اليه في تقرير ديوان المحاسبة لم يتم تزويد الهيئة به اصولياً من أي جهة ذات علاقة، وأن القرار الذي تم تزويد الهيئة به لم يكن قطعياً حيث تم استئنافه وتمييزه.
ولفتت الى أنها لم يتم استلام القرار القطعي حتى تاريخه، وعليه فان الهيئة لا تمتلك اتخاذ أي اجراء دون الحصول على القرار القطعي مصدقاً حسب الأصول.
ونوت الى أنها قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بصورة عن القرار ولأكثر من مرة، ولم يتم تزويدها به حتى تاريخه.
وأكدت الهيئة انها ملتزمة بالحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة واتخاذ إجراءاتها حسب الأصول، وضمان حقوق الموظفين باستكمال كافة درجات التقاضي والحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والتشريعات الناظمة.


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